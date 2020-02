Tin tức pháp luật mới nóng ngày 18/02/2020: Phát hiện thi thể nam thanh niên tại bờ sông

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện Bắc Bình. Công an xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình khám nghiệm, trên thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nhưng phát hiện trên cánh tay trái có hình xăm. Xem thêm