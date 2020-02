Tin tức pháp luật mới nóng ngày 19/2/2020

Hàng loạt nam thanh nữ tú bị Công an xử phạt vì tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra. Trong hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đang mở rộng điều tra vụ cô gái sát hại bạn trai