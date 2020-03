Tin tức pháp luật mới nóng ngày 19/2/2020: Thượng úy Công an gọi bạn truy sát người khác

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rĩ vụ chém người ở quán nhậu tại khu sân bóng ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án

Theo điều tra, sự việc xảy ra vào tối 16/3 do mâu thuẫn tình cảm. Thượng úy N.N.T.T. (đang công tác ở Đội trật tự Công an TP Biên Hòa) kéo hang chục người mang theo hung khí vào quán nhậu Trúc Nhất truy sát anh N. (trú tại Trảng Dài) cùng nhóm bạn trong quán. Hậu quả, anh T. (người đi cùng anh N.) bị chém trọng thương phải vào viện cấp cứu. Gây án xong, nhóm của Thượng úy Công an nhanh chóng rút khỏi hiện trường