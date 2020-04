Tin tức pháp luật mới nóng ngày 2/4/2020: Truy tố nhóm người tra tấn cô gái đến chết thai

Truy tố nhóm người tra tấn cô gái đến chết thai

VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa hoàn tất truy tố và chyển hồ sơ vụ cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến chết thai sang tòa cùng cấp. Cả ba bị can bị truy tố về tội Bắt, giữ người trái Pháp luật và Cố ý gây thương tích với các tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai, tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo; dùng hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ đối với phụ nữ mà biết là có thai, có tính chất côn đồ... Ngoài ra, hai anh em bị can còn bị truy tố thêm tội tang trữ trái phép chất ma túy

Cô gái 18 tuổi bị bạo hành dã man

Theo VKSND huyện Bình Chánh, ngày 19/3/2019, Hồ Như Ý (18 tuổi) đến chơi nhà anh em Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (trú ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Chiều tối cùng ngày, Dũng kêu Huyền và Trần Nhật Khang (thợ hồ, không nơi cư trú nhất định) giữ Ý lại để kêu anh của cô trả nợ. Do anh Ý không đến nên nhóm này không cho cô về.

Suốt 22 ngày, cô gái trẻ đang mang thai tháng thứ 6 bị nhóm của Dũng tra tấn. Thương tật là 69%. Đến ngày 10/4/2019, nạn nhân trốn tra được và kêu cứu thì bị bắt lại và tiếp tục bị tra tấn. Nạn nhân sinh non con trong nhà vệ sinh và thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ. Dũng cùng Khang mang vứt thi thể thai nhi ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Công an huyện sau đó phát hiện sự việc đã bắt giữ các đối tượng trên.

Cặp vợ chồng nghi bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị xử lý như thế nào?

Liên quan đến vụ bé gái tên Nguyễn Ngọc Minh M. (3 tuổi, tạm trú ở phường Phương Liên, Đống Đa) bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến chết, ngày 1/4, Công an TP Hà Nội đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công an quận Đống Đa về vụ việc trên. Cặp vợ chồng này đã bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Bé gái 3 tuổi đã tử vong sau 24 ngày bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành

Liên quan đến hành vi độc ác trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Đây là tội ác không thể biện minh trong xã hội văn minh khi tước đoạt quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Đặc biệt đối với trẻ em là đối tượng được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo vệ.

Hành vi tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu có căn cứ xác định, người mẹ và cha dượng đã có hành vi sử dụng vũ lực bạo hành cháu bé gây tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo điểm b, n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Gã trai táo tơn xuống đường chém người, cướp tài sản

Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào người đi đường cướp tài sản xảy ra ở khu vực bản Điệp Quang, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 30/3, hai mẹ con chị Tạ Thị T. (SN1967), trú tại tổ 4, phường Cầu Thía, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trên đường đi lấy hàng từ thị xã Nghĩa Lộ về đến khu vực bản Điệp Quang, xã Phúc Sơn (TX. Nghĩa Lộ) thì bị một thanh niên chặn đường, dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T.. Sau đó hắn cướp đi túi màu đen (bên trong có 1,2 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ khác).

Đối tượng Lò Văn Tân tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Công an Nghĩa Lộ đã phối hợp với Công an huyện Trạm Tấu triển khai các biện pháp khoanh vùng, rà soát các đối tượng tình nghi. Đến 22h50 ngày 31/3, tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn ở bản Lốm, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Danh tính nghi phạm là Lò Văn Tân. Công an thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)