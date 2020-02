Tin tức pháp luật mới nóng ngày 20/02/2020: NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong

Vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nổ súng bắn chết 4 người và làm vị thương 1 người xảy ra vào ngày 29/1 tại huyện Củ Chi khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Điều đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn còn nổ súng sát hại thêm 1 người nữa và cướp xe máy.

Sau nửa tháng tích cực điều tra, truy tìm tung tích nghi phạm , Công an xác định Tuấn đang ẩn náu tại một ngôi nhà hoang thuộc huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) – nơi này cách địa điểm gây án khoảng 10km. Công an đã tập hợp lực lượng, triển khai phương án vây bắt nghi phạm. Song do Tuấn quyết liệt chống trả nên lực lượng chức năng buộc phải tiêu diệt nghi phạm.