Tin tức pháp luật mới nóng ngày 20/3/2020: Đâm chết vợ cũ vì tranh quyền nuôi con

Đâm vợ cũ chết tức tưởi vì tranh giành quyền nuôi con

Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp ) đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Đậu Đăng Lơn (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Lơn và chị N.N.L.T. (ngụ khóm 4, phường 1, TP Sa Đéc) từng là vợ chồng và mới ly hôn. Ngày 6/3, Lơn đến gặp chị T. thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ tranh giành quyền nuôi con

Bất ngờ, Lơn vung dao đâm vợ cũ nhiều nhát dẫn đến thương tích nặng. Mặc dù chị T. đã được đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên đã tử vong.

Một người bị đâm chết tức tưởi do mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 18/3 xảy ra ở xã Quang Thái, huyện Quảng Xương. Theo Công an, thời điểm trên 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Nạn nhân tử vong là anh Tô Văn C. (SN 2001, trú tại thôn 6, xã Quảng Thái).

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do mâu thuẫn trong lúc uống rượu nên nhóm thanh niên ở xã Quảng Thái đã xô xát đánh nhau. Trong đó, nạn nhân C. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi phạm Tô Văn N. (20 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Thái) dùng dao đâm anh C. dẫn đến hậu quả trên.

Công an đang điều vụ nổ khiến 1 bị nát bàn tay

Theo tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ AN), đơn vụ đang điều ra vụ nổ xảy ra tại chung cư Lũng Lô (thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh). Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/3 tại căn hộ 309 chung cư Lũng lô. Thời điểm trên, camera chung cư ghi hình một người đàn ông cầm khẩu súng đứng trước cửa căn hộ 309.

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm súng

Sau đó, nhiều người ở khu chung cư nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn hộ 309 nên đã đến xem xét. Vụ nổ làm anh B.H.A (24 tuổi, sống trong căn hộ) nát bàn tay. Nạn nhân sau đó được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Hiện Công an đã phong tỏa hiện trường và đang điều tra nguyên nhân.

Điều tra vụ thuê đất trại gà để san chiết ga trái phép

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở chiết ga trái phép. Hiện trường nằm ở khu vực đất phía sau trại gà của ông Trần Văn Hoàn (SN 1976, trú ở thôn Đông Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên).

Khu đất này được ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, trú ở thôn Trung tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) thuê với giá 2 triệu đồng/1 tháng để làm nơi tập kết bình ga và chiết ga trái phép.

Tại hiện trường, Công an phát hiện gần 250 vỏ bình ga các loại dùng để nạp khí ga, 15 bình đã được nạp gas, 4 cân bàn và một số vật dụng có liên quan đến việc san chiết gas. Khi bị kiểm tra, ông Hùng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc cấp phép chiết gas. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm.

