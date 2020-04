Tin tức pháp luật mới nóng ngày 21/4/2020: Diễn biến mới vụ Đường Nhuệ Thái Bình

Diễn biến mới vụ Đường Nhuệ Thái Bình

Ngày 20/4, Hiệp hội Hỏa táng tỉnh Thái Bình đã tổ chức một cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ với sự tham gia của 32 cơ sở dịch vụ tang lễ trong toàn tỉnh Thái Bình để bàn về việc tiếp tục đưa các đám hỏa táng từ địa phương sang Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (tỉnh Nam Định). Các cơ sở đã họp và thống nhất vẫn đưa các đám hiếu sang tiến hành hỏa táng ở đài hóa thân Thanh Bình (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Công an khám nhà Đường Nhuệ

Trước đó, theo điều tra của Công an, băng nhóm Đường Nhuệ đã thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình từ năm 2017. Mỗi lần hỏa táng, Đường Nhuệ thu 500.000 đồng. Nếu doanh nghiệp mai táng phản đối thì sẽ cho đàn em đến hành hung, hằn mặt.

Bình quân, mỗi tháng ở Thái Bình có 300 – 400 ca hỏa táng. Tuy nhiên, do địa phương chưa có đài hóa thân nên thường phải đưa sang các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Nam Định.

Để dễ dàng quản lý, Đường Nhuệ cùng đàn em yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ mai táng phải báo cáo chi tiết thông tin thời gian, địa điểm để nắm bắt, quản lý. Căn cứ vào số liệu báo cáo, hàng tháng, các công ty sẽ phải thu tiền rồi nộp lên cho băng nhóm này.

Hé lộ Nguyên nhân vụ nổ súng ở Hải Phòng vào tối ngày 19/4

Liên quan đến vụ nổ súng vào tối ngày 19/4 tại nhà số 2/32 Chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, cơ quan điều tra TP Hải Phòng vẫn đang điều tra , làm rõ. Bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nợ tiền cá độ bóng đá.

Như đã đưa tin, khoảng 19h ngày 19/4 tại nhà 02/32 Chợ Đôn, Trần Minh Quyền (sinh năm 2000) cùng vợ và con đang ngồi trong phòng khách thì có 2 - 3 đối tượng đi xe ôtô đến trước cửa nhà.

Hiện trường vụ án

Một người xuống xe cầm theo súng đi đến cửa nhà rồi giơ súng bắn lên tấm cửa mính cường lực khiến nó vỡ tan, rất may không có ai bị thương. Sau sự việc, đối tượng này lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng ngã tư đường Thiên Lôi-đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Sau đó sự việc được trình báo lên Công an. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Lê Chân cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Người đàn bà bỏ trốn khỏi sới bạc khi bị đột kích đã ra đầu thú

Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) vừa tống đạt quyết định khởi tố Lê Thị Huyền (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 1/2020, Công an huyện Lộc Bình phát hiện một nhóm đang tổ chức đánh bạc tại khu đồi Kim Cang (thuộc thôn Cốc Sâu, xã Nam Quang, huyện Lộc Bình. Nhiều đối tượng trong sới bạc đã bị bắ cùng tang vật là hàng chục triệu đồng và điện thoại, dụng cụ đánh bạc.

Đối tượng Huyền ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Tuy nhiên, lợi dụng địa hình rộng, có lùm cây che khuất một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, trong đó có Lý Thị Huyền.

Công an Lộc Bình khởi tố vụ án đồng thời xác định bà Huyền là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc kể trên nên đã phát lệnh truy nã số 03, ngày 10/4/2020 đối với bà Huyền. Trong thời gian này, cơ quan đều tra đã vận động, nhờ người thân tác động và biết không thể lẩn trốn được, mới đây bà Lý Thị Huyền đã ra đầu thú tại công an huyện Lộc Bình, khai nhận hành vi phạm tội.

