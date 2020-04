Tin tức pháp luật mới nóng ngày 23/4/2020: Cách chức 2 trưởng phòng điều tra Công an Đồng Nai

Chiều tối ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi, Giám đốc CDC Hà Nội) cùng 6 người khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị can còn lại gồm Nguyễn Vũ Hà Thanh (41 tuổi, Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội); Đào Thế Vinh (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam); Nguyễn Trần Duy (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành).

Ông Nguyễn Nhật Cẩm

Nguyễn Ngọc Nhất (34 tuổi, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech); Nguyễn Thanh Tuyền (35 tuổi, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông) và Lê Xuân Tuấn (38 tuổi, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, các bị can ã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Đại diện Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị đã công bố quyết định cách chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai; cách chức Trưởng phòng An ninh điều tra đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn - Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.