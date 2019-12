Tin tức pháp luật mới nóng ngày 24/12/2019: Luật sư nêu 10 tình tiết giảm nhẹ tội cho Phạm Nhật Vũ

Liên quan đến vụ việc, một gia đình người Hàn Quốc sống tại quận 7 bị đột nhập cướp tài sản và tấn công, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 2 để điều tra làm rõ và truy tìm nghi can.