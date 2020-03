Tin tức pháp luật mới nóng ngày 24/3/2020: Bắt kẻ lập nhóm bán cần sa trên mạng xã hội

Bắt đối tượng lập nhóm rao bán cần sa trân mạng xã hội

Công an huyện Hoài Đức ( Hà Nội ) thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn và xác minh nguồn tin trinh sát, Công an huyện đã phát hiện một số thanh niên sử dụng ma túy (cụ thể là cần sa). Điều đáng nói, cần sa được rao bán trên mạng xã hội . Người mua muốn vào các hội nhóm này phải được admin đồng ý và bán hàng hàng đăng lên các nhóm này phải được sự phê duyệt của admin.

Sau khi đăng bài, ai mua thì vào nhắn tin riêng cho người bán. Nhưng cũng phải là người quen biết thì mới thỏa thuận mua bán. Các đối tượng giao dịch trên nhóm này thường dùng nick ảo nên khó xác định chủ sở hữu. Sau khi thỏa thuận xong sẽ thuê shipper giao hàng và nói hàng là nước hoa, mỹ phẩm để tránh nghi ngờ.

Sau quá trình điều tra tích cực, Công an huyện đã làm rõ được đường dây mua bán cần sa qua mạng này. Qua lời khai của các đối tượng bị bắt quả tang, Công an xác định được người bán ma túy cần sa cho Nguyễn Cao Nam là Dương Quang Huy (SN 1981) trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Triệu tập Dương Quang Huy đến cơ quan điều tra, đối tượng này cũng đang trên đường đi bán cần sa, thu giữ 98,909g ma túy cần sa . Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Cao và Huy để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đập tiệm bán điện thoại vì chủ đeo tai nghe không trả lời

TAND TP Hồ Chí Minh vừa xử phúc thẩm, y án 9 tháng tù đối với Khổng Như Thành về tội Hủy hoại tài sản. Theo bản án sơ thẩm, chiều ngày 8/3/2019, Thành đi xe máy đến giao ga trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) thì làm rớt bình gas. Bình lăn đến tiệm điện thoại di động. Thấy vậy, Thành dừng xe bên đường, đi bộ qua định nhặt bình gas thì chủ tiệm dùng chân đạp lên khiến bình ga lăn ra đường.

Thành nghĩ người này không giúp giữ bình ga lại còn có hành động đạp cho bình lăn ra đường nên lớn tiếng nói lại. Song chủ tiệm đeo tai nghe không trả lời và đi vào cửa hàng nên Thành vô cùng tức giận. Chỉ vì chuyện này, Thành đến nhà bạn ở Quang Trung (Quận Gò Vấp) chở đi. Trên đường đi, Thành mua hai tuýp sắt của người phụ nữ bán ve chai với giá 50.000 đồng.

Đến tiệm điện thoại, Thành dùng hung khí đánh chủ tiệm nhưng không trúng. Sau đó, thành tiếp tục đập phá tủ kính trung bày điện thoại, làm hỏng 3 tấm kính, một màn điện thoại. Sau đó, Thành bị khống chế áp giải lên Công an.

Khởi tố gã đàn ông nhiều lần quan hệ tình dục với con gái người tình

Công an huyện Can Lộ (Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Tính (SN 1977; ngụ tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, trong 4 năm qua, Tính có quan hệ tình cảm với chị L.T.N.T ( 35 tuổi, ngụ huyện Cam Lộ). Hiện chị T. đang số cùng con gái sinh năm 2004. Sau nhiều lần đến người tình chơi, Tín để mắt đến con gái chị T.. Đến cuối năm 2019, Tính đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái người tình tại huyện Cam Lộ và TP Đông Hà (Quảng Trị). Chị T. không hề hay biết chuyện đồng trời này.

Tuy nhiên, đến ngày 12/3/2020, con gái kể lại sự việc cho cậu ruột. Ngay sau đó, em trai chị T. đã đưa cháu gáu đến Công an huyện Can Lộ tố cáo Tính. Công an huyện Cam Lộ đã đưa cháu bé đi giám định và phát hiện có dấu hiệu xâm hại tình dục. Đồng thời triệu tập Tín đến trụ sở làm việc.

