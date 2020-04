Tin tức pháp luật mới nóng ngày 24/4/2020: Bị cáo Son và nhiều cựu sếp Mobifone xin giảm án

Bị cáo Son và nhiều cựu sếp Mobifone xin giảm án

Trong phiên xử phúc thẩm hôn nay, bị cáo Nguyễn Bắc Son xin được hưởng triệt để các tình tiết giảm nhẹ cho hai tội danh Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Từ khi xảy ra sai phạm, bị cáo nhận thấy trách nhiệm của mình nên đã tích cực khắc phục hậu quả. Bị cáo Son cho rằng, đây là vụ án hy hữu và xin được hưởng mức án thấp nhất.

Cũng trong phiên xử hôm nay, bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐQT Mobifone) trình bày, trong thương vụ trên, HĐTV MobiFone khôngbiết hết chuyện nội bộ và phía MobiFone không phải chủ thể quyết định dự án. Với việc nhận hối lộ 2,5 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ, bị cáo Trà nói bản thân hoàn toàn bị động, bất ngờ và không đòi hỏi. Sau khi vào trại tạm giam, bị cáo đã chủ động khai báo và trả lại tiền. Bị cáo cũng là người đầu tiên khai báo về việc nhận tiền hối lộ. Vì thế, bị cáo xin HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son

Ngoài ra, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (thành viên HĐTV MobiFone) xin tòa phúc thẩm cho được hưởng án treo sau khi bản sơ thẩm tuyên bà này 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc MobiFone) cũng xin giảm nhẹ hình phạt để có thời gian điều trị bệnh. Cựu Phó tổng giám đốc khác của MobiFone là Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hình phạt 2 năm 6 tháng tù là nặng nên xin tòa xem xét. Một cựu Phó tổng giám đốc khác của MobiFone là Nguyễn Đăng Nguyên xin tòa miễn hình phạt.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa ra lệnh tamh giữ hình sự với Lê Trường Vinh (20 tuổi, ngụ tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an nhận được tin báo nam thanh niên này xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi và 11 tuổi ngụ cùng xã. Hai bé gái được người thân gửi cho ông bà chăm sóc. Trong thời gian giãn cách xã hội , người thân về thăm thì nghe hai bé gái kể lại nên báo Công an.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiểu Cần phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mời nam thanh niên lên làm việc. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi xâm hại tình dục hai bé gái.

Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã phân công ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội). Ông Hạnh cũng là thành viên thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội.

Trước đó, căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội (áo trắng)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và 6 người khác.

