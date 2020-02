Tin tức pháp luật mới nóng ngày 25/2/2020: Khởi tố kiến trúc sư sát hại bác ruột ở Bắc Ninh

Công an tống đạt quyết định khởi tố cháu ruột sát hại bác ở Bắc Ninh; Bắt đối tượng hiếp dâm người phụ nữ hơn 17 tuổi… là những tin tức pháp luật trong nước mới nóng nhất.

Khởi tố cháu sát hại bác ruột ở Bắc Ninh

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Võ Cường. Nghi can vụ án là Lê Thành Hưng (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường).

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Hưng

Theo điều tra, do nợ nần chồng chất nên đói tượng Hưng đã lên kế hoạch đến sát hại bác ruột để cướp tài sản. Nghĩ là làm, khoảng 14h ngày 21/2, đối tượng bịt mặt kín, đeo khẩu trang, găng tay vào phòng ngủ của bà Nhung để trộm cắp. Khi nạn nhân phát hiện, chống cự thì Hưng dùng kéo đâm tử vong.

Gây án xong, hắn lục túi lấy 900.000 đồng, 1 xe máy Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hưng bị cơ quan điều tra bắt khi đang đứng chịu tang bà Nhung.

Bắt nam thanh niên hiếp dâm phụ nữ hơn 17 tuổi

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Mỹ (SN 1991, trú tại xóm Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương) về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra, tối ngày 23/1, bà N.T.G. (SN 1974, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) trình báo về việc bị một đối tượng lạ dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhận được tin báo Công an vào cuộc điều tra, xác minh nghi phạm là Lê Đình Mỹ.

Tại trụ sở Công an, Lê Đình Mỹ khai nhận tối 23/1, đi đến bờ đập cầu Lưu thuộc xã Ngọc Sơn để bắt cá thì gặp bà G. đang bắt cá một mình. Mỹ nổi thú tính nên đã dùng vũ lực uy hiếp rồi giao cấu với nạn nhân.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam thanh niên đoạt mạng bạn

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với công an huyện Long Điều điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong bàn nhậu khiến 1 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 23/2.

Danh sinh tại cơ quan điều tra

Khi đó, Danh Sinh (25 tuổi, quê Kiên Giang) cùng Kha Văn Hòa (23 tuổi, quê Nghệ An) và nhóm bạn ngồi nhậu tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Trong lúc nhậu, Sinh và Hòa xảy ra mâu thuẫn. Sinh cầm dao đâm 4 nhát vào ngực khiến hòa tử vong tại chỗ.

Chém hàng xóm vì bị từ chối sửa đồ giữa đêm

TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Hàng Thái Phương (44 tuổi, ngụ tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 21/4/2019.

Thời điểm đó, Phương đi nhậu về và đem loa hát karaoke sang nhà anh Tuấn (hàng xóm) để sửa. Nhưng do trời tối nên anh Tuấn từ chối sửa, nói Phương mai đem đến. Phương đẩy thùng loa về nhà nhưng rất bực bội.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức nên Phương cầm dao sang chém anh Tuấn nhiều nhát, gây thương tích 15%. Trong quá trình điều tra, gia đình Phương đề nghị giám định tâm thần vì bị cáo mới ngã xe dẫn đến chấn thương sọ não, Sức Khỏe thất thường.

Kết quả giám định cho thấy, Phương có bệnh lý về tâm thần, rối loạn nhân cách thực tổn và động kinh. Như vậy, khi phạm tội Phương hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Tòa sơ thẩm tuyên án 1 năm 6 tháng tù, bồi thường 53 triệu đồng cho bị bại.

Sau đó, Phương không đồng ý bản án nên có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm khẳng định, bản án tòa sơ thẩm tuyên là đúng nên quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

