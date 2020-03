Tin tức pháp luật mới nóng ngày 25/3/2020: Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu rửa tiền

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã toàn tất kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung.

Kết luận điều tra cũng làm rõ sai phạm của ông Trần Bắc Hà (đã tử vong) trong vụ án này. Đồng thời, làm rõ sai phạm của con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà). Đối tượng này hiện đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu tội rửa tiền

Kết luận điều tra xác định, bị can Tùng là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh , chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại cho ngân hàng. Trần Duy Tùng bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, bị can Tùng còn có dấu hiệu của tội rửa tiền khi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng tại Lào. Sau đó lại thông qua pháp nhân của Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này. Nhưng do bị can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án và hiện đã tạm đình chỉ điêu tra bị can Tùng. Khi bắt được sẽ phục hồi điều tra để xử lý tiếp.

Làm giả giấy tờ để cùng lúc lấy 2 vợ

TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Thanh Vũ (49 tuổi) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Xét các tình tiết vụ án, HĐXX bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Đồng thời tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội danh trên. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Bị cáo Võ Thanh Vũ

HĐXX chấp nhận kiến nghị của VKS yêu cầu UBND xã Trường Thắng (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) hủy quyết định đăng ký kết hôn trái Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng của bị cáo

Đang cách ly phòng chống COVID-19 vẫn “tranh thủ” trộm cắp tài sản

Chiều 24/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, phía Công an đang làm rõ vụ trộm cắp tài sản trong khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị.

Theo thông tin band dầu, chiều 23/3, P.T.H. đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, khai báo bị mất 8,5 triệu đồng và 5.000 yên Nhật (khoảng hơn 1 triệu đồng). Tiếp nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn đã tra ra đối tượng gây án là N.V.H (SN 1999, ở cùng phòng cách ly với anh P.T.H)

Cả hai người cùng trở về từ Nhật Bản, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil cách ly tập trung vài ngày qua để phòng chống COVID-19.

Nga Đỗ (t/h)