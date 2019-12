Tin tức pháp luật mới nóng ngày 26/12/2019: TAND tỉnh Điện Biên xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà

Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông tin, ngày 25/12, đơn vị đã hoàn thành thủ tục bàn giao nghi phạm Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi giết người theo đúng quy định của Pháp luật