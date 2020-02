Tin tức pháp luật mới nóng ngày 26/2/2020: Bắt cán bộ thú y nghi mua dâm học sinh ở Ba Vì

Vụ mua bán trinh tiết học sinh ở Ba Vì, công an bắt một cán bộ thú y nghi mua dâm

Liên quan đến vụ mua bán dâm học sinh, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố hình sự để điều tra làm rõ đường dây mua bán trinh tiết Trẻ em ở địa phương.

Công an đã bắt thêm một cán bộ thú y có liên quan đến vụ việc, đây là thông tin được lãnh đạo UBND huyện Ba Vì tiết lộ. Hiện, Công an huyện Ba Vì đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Kiến thức dẫn lời bà Đặng Kim Tuyến (Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì): Qua xác minh ban đầu cho thấy, một số học sinh THCS và THPT dân tộc nội trú có liên quan đến vụ việc này. Theo bà Tuyến, một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự chăm sóc giao dục của bố mẹ. Hơn nữa lại ở vùng sâu, xa nên các em bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Giáo viên từng thấy, học sinh lên xe taxi lạ ở gần trưởng. Sau đó, trường đã báo cáo UBND xã, huyện chỉ đạo điều tra.

Công an TP HỒ Chí Minh đã ra quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi) do bị can đã tử vong. Động thái này được thực hiện đúng theo trình tự tố tụng, sau khi Tuấn khỉ bị “tiêu diệt” vào ngày 13/2 do chống đối lực lượng chức năng.

Căn cứ đưa ra quyết theo khoảng 2 điều 114, khoản 3 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự và căn cứ vào biên bản khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để đưa ra quyết định trên.

Mặc dù đã đình nã Lê Quốc Tuấn nhưng cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục truy tìm tang vật của vụ án. Đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến Tuấn “khỉ”.

Đình chỉ điều tra vụ cháu tâm thần sát hại bà nội

Ngày 25/2, Công an TP Cần Thơ đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) về tội Giết người.

Theo điều tra, chiều 29/12/2019, bà Ngyễn Thị Tư (73 tuổi, tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) đang ngồi ăn cơm thì Khá vào xin 5 triệu tiêu xài. Bà Tư nói không có tiền. Thế là đối tượng cầm dao chém nạn nhân tử vong. Gây án xong còn mang thi thể ra mương nước phi tang.

Công an sau đó nhận được tin báo án mạng đã vào cuộc điều tra. Đồng thời áp giải Khá về trụ sở làm việc. Công an đưa đối tượng đi giám định tâm thần. Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, Khá có bệnh lý tâm thần, tâm thần phân liệt. Thời điểm phạm tội và hiện tại, Khá mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 230 và khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự, ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Khá.

Ngăn đánh nhau, một lao động Việt tại Đài Loan bị đâm tử vong

Lao động Việt tại Đài Loan họ Nguyễn (35 tuổi) bị đâm tử vong vào ngày 23/2 ở thành phố Tây Bắc. Người đàn ông xấu số khi đó đã cố gắng ngăn chặn một vụ đánh nhau giữa những người đồng hương khác. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vẫn chưa bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn đang đi ăn tối cùng đồng nghiệp họ Dư. Đúng lúc đó, chị Dư có xảy ra mâu thuẫn cãi vã với một đồng nghiệp nữ trên mạng xã hội họ Nguyễn (20 tuổi). Hai người phụ nữ, nạn nhân và 5 người đàn ông khác (đều là người Việt) quyết định gặp nhau để giải quyết.

Vụ việc nhanh chóng leo thang thành cuộc đánh nhau dữ dội khi Nguyễn tấn công chị Dư. Nạn nhân đã cố gắng ngăn cản hai người đánh nhau thì một trong số 5 người đàn ông đã dùng hung khí sắc nhọn đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát địa phương đã lập một đội điều tra đặc biệt để truy tìm hung thủ gây án.

