Tin tức pháp luật mới nóng ngày 26/3/2020: Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường ở Bình Dương

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường dưới ao cạn ở Bình Dương

Ông an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường tại ao cạn thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương ). Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào sáng 25/3.

Cụ thể, tối 24/3, người không thấy anh Nguyễn Văn S. (32 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) về phòng trọ nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến sáng 25/3 thì người dân phát hiện anh S. tử vong dưới ao cạn cỏ mọc um tùm. Ao này nằm cách trại nuôi gà bỏ hoang, cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm anh S. ra khỏi nhà đã nói với người thân rằng đi hái ra. Nhưng đi mãi không trở về. Hiện Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Cấp dưới khai ông Trần Bắc Hà đã đầu tư 10 triệu USD ra nước ngoài

Theo kết luận điều tra “đại án” BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng dưới thời ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra xác định bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thâu tóm, lũng đoạn nhà bằng và xúc tiến đầu tư, tài trợ vốn trái quy định.

Ông Trần Bắc Hà còn lập sân sau là công ty không có đủ năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Sau đó, lợi dụng chính sách của Chính phủ, cố Chủ tịch HĐQT BIDV đã chỉ đạo cấp dưới cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau với các ưu đãi trái luật.

Liên quan đến vụ án này, cựu Phó tổng giám đốc BIDV khai báo, nhiều tài sản của ông Hà để công an xác minh, phong tỏa. Trong đó có việc ông Hà đầu tư 10 triệu USD vào LaoVietbank.

Bắt đối tượng bịa dự họp cùng lãnh đạo Hà Nội để dăng tin thất thiệt

Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 2 người để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội . Hai người này được xác định là là Đ.T. (28 tuổi) và L.T. (30 tuổi) cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Hai đối tượng này thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của Hà Nội. Sau khi nhận thức được hành vi đãm xóa bài đăng, cam kết không tái phạm.

Bắt thanh niên thu gom khẩu trang tuồn ra nước ngoài

Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) vừa bàn giao Low Han Xiang (32 tuổi, quốc tịch Singapore) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM để xử lý về hành vi buôn lậu. Đối tượng này bị Công an quận 1 phát hiện gom 31 thùng khẩu trang y tế ở tầng G, khách sạn Pullman trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Khi tiến hành làm việc với công an, người này không cung cấp được hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ số hàng. Chỉ khai rằng đã mua số khẩu trang trên của Bùi Hương Diệp (35 tuổi, quê Hòa Bình), mục đích gửi về Malaysia để bán lại.

Xiang mua số khẩu trang này vào ngày 19/2 và 16/3 với tổng cộng 58 thùng (mỗi thùng 50 hộp). Tiếp đó chuyển cho Diệp 500 triệu đồng và 9.000 USD Mỹ. Số khẩu trang này được vận chuyển bằng đường hàng không sang cho người thân ở Malaysia tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện Xiang đã khai báo số hàng trên là vật tư y tế. Số khẩu trang bị phát hiện ở tầng G của khách sạn Pullman, Xiang khai là do không đảm bảo chất lượng nên để lại.

