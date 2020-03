Tin tức pháp luật mới nóng ngày 27/3/2020: Nghi phạm giết 2 người ở chùa Quảng Ân khai gì?

Công an đã bắt được nghi phạm vụ giết người ở chùa Quảng Ân, Bình Thuận; Đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát báo cáo vụ thiếu niên chết bất thường ở Hà Giang… là tin pháp luật đáng chú ý.

Nghi phạm giết 2 người ở chùa Quảng Ân khai gì?

Sau những ngày tích cực điều tra, Công an đã khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm giết 2 và khiến 1 người bị thương nặng ở chùa Quảng Ân (thị xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Theo tin từ Công an Bình Thuận nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm. Tâm sa lưới sau 48 giờ gây án.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, tối 22/3, Tâm vào chùa Quảng Ân với mục đích trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Tâm đánh tử vong thượng tọa Thích Thanh Lộc và nữ phật tử Nguyễn Bảo Yến. Tiếp đó, Tâm đánh trọng thương bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ Yến).

Gây án xong, Tâm lấy 3 chiếc điện thoại rồi bỏ về nhà ngủ. Đến trưa ngày 23/3, Tâm đi xe máy lên quận 9 (TP Hồ Chí Minh) lẩn trốn. Sau 48 giờ lẩn trốn, Tâm bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát báo cáo vụ nam thanh niên tử vong bất thường ở Hà Giang

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao báo cáo về vụ thiếu niên Hoàng Ngọc Đông (trú tại Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, TP Hà Giang) bị sát hại. Theo đó, UB Tư pháp nhận được văn bản của Công ty luật Hưng Nguyên đề nghị khởi tố vụ án hình sự về trường hợp em Hoàng Ngọc Đông bị giết hại.

Theo kiến nghị trên, thiếu niên Hoàng Ngọc Đông (sinh ngày 24/7/1996) bị giết hại ngày 4/9/2010 nhưng đến nay là 23/9/2011, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới có báo cáo không khởi tố vụ án hình sự.

Song trước đó vào ngày 15/10/2013, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang lại quyết định khởi tố vụ án hình sự trên để xác minh làm rõ. 1 năm sau lại ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do hết hạn điều tra nhưng chưa xác minh được đối tượng gây án.

Không đồng ý với các quyết của cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang, gia đình em Hoàng Ngọc Đông tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Giữa mùa COVID-19, 76 nam thanh nữ tú vẫn “hồn nhiên” thác loạn trong quán karaoke

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý 76 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke vào rạng sáng ngày 26/3. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 0h30' cùng ngày, đơn vị này tổ chức lực lượng ập vào kiểm tra quán karaoke My Friend ở khối 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

76 nam thanh nữ tú bị bắt khi đang bay lắc mừng sinh nhật bạn

Công an phát hiện 76 đối tượng nam nữ đang thuê 6 phòng của quán hát để sử dụng ma túy, bay lắc. Trong số 76 đối tượng này có 51 nam, 25 nữ. Các đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau: Nghệ An có 57 đối tượng, 14 đối tượng người Hà Tĩnh, 5 đối tượng ở TP. HCM, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Tại hiện trường thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy đá , thuốc lắc, ketamine cùng hàng chục điện thoại di động. Được biết nhóm đối tượng này đến đây để ăn mừng sinh nhật Lê Duy Nhật (SN 1989, trú tại xã Trường Lộc, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Sang mượn điện thoại lên mạng rồi tiện thể kề dao, cưỡng hiếp bé gái hàng xóm

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tanh giam Huỳnh Văn Kiệt (29 tuổi, ngụ tại huyện Thới Lai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo điều tra, sau chầu nhậu ngày 20/3, Kiệt sang nhà bé gái sinh năm 2000 ở cùng xã mượn điện thoại để lên mạng. Sau đó hắn nảy sinh ý định xâm hại tình dục nạn nhân.

Kiệt cầm dao kề cổ, khống chế nạn nhân. Đang thực hiện ý định giao cấu thì nghe tiếng người thân gọi tên nạn nhân nên hoảng sợ buông tha bé gái và trốn vào nhà tắm. Bé gái đã kể sự việc cho gia đình và đến cùng người thân đến Công an xã tố cáo. Kiệt sau đó bị triệu tập lên làm việc và thừa nhận hành vi của mình.



