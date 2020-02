Tin tức pháp luật mới nóng ngày 28/2/2020: Nghi án GĐ bệnh viện gom khẩu trang bán giá cao

Bệnh viện đa khoa Gò Vấp

Còn bác sĩ Vũ Hoàng Hà – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp cho biết, thời gian qua bệnh viện không có chủ trương thu gom hay mua khẩu trang số lượng lớn. “Bệnh viện không có chủ trương mua khẩu trang, còn về việc cá nhân thì tôi không rõ”, ông Hà nói.

CÔng an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Chế Đình Kiên (34 tuổi, ngụ tại phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, ngày 12/2, Kiên cùng 2 người bạn khác tổ chức uống ruowujj tại khu tập thể công ty tại Thị xa Gò Công – nơi Kiên làm việc.

Sau khi uông rượu xong, Kiên thực hiện hành vi xâm hại một bạn nữ cùng uống mặc dù nạn nhân đã quyết liệt chống đối. Sau khi chạy thoát được đối tượng này, nạn nhân đã đến Công an trình báo sự việc. Bước đầu, Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt lệnh tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Phong, Trần Thị Kim Châu Phương, Âu Duy Vĩ (31, 30 và 23 tuổi, cùng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Văn Phong và Kim Phương là vợ chồng.

Đối tượng Kim Phương điều chồng và đàn em đi bán ma túy

Trước đó, tổ công tác thuộc ban chuyên án điều tra về đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ TP HCM, An Giang và Kiên Giang. Sau đó, tổ công tác của ban chuyên án đã bắt quả tang Văn Phong, Nguyễn Thanh Phong đang đi bán ma túy ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Tại trụ sở Công an, Phong khai được vợ chồng Văn Phong, Kim Phương kêu đi cùng Vĩ bán ma túy cho con nghiện. Mở rộng điều tra, Công an xác định, Văn Phong nhận bán ma túy cho một người ở TP HCM để ăn hoa hồng. Công an bắt Phương, khám xét nơi ở phát hiện nhiều ma túy và 1,1 tỷ đồng.