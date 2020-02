Tin tức pháp luật mới nóng ngày 29/2: Triệu tập vợ chồng bạo hành mẹ già 88 tuổi

Công an đã triệu tập cặp vợ chồng bạo hành mẹ già ở Tiền Giang lên làm việc; người đàn ông bạo hành “vợ hờ” trong thang máy bị phạt 2 – 3 triệu đồng… là những tin tức đáng chú ý.

Triệu tập vợ chồng bạo hành cụ bà 88 tuổi

Liên quan đến vụ việc cụ bà 88 tuổi bị vợ chồng con trai bại hành, ngày 28/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã triệu tập bà P.T.L. (57 tuổi) cùng chồng là V.Q.T. (56 tuổi) lên làm việc. Đồng thời tiến hành tạm giữ hành chính với hai vợ chồng để phục vụ công tác điều tra.

Cặp vợ chồng bạo hành đã bị Công an triệu tập



Như Báo Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, 3 ngày trước trên mạng xã hội lan truyền clip dài 2 phút ghi cảnh cụ bà 88 tuổi bị vợ chồng con trai hành hung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cụ lớn tuổi, đãng trí. Khi sinh hoạt cá nhân không theo đúng ý muốn của vợ chồng con trai nên bị đánh.

Theo chính quyền địa phương, cụ bà đã được con gái đón về chăm sóc. Trước khi sự việc xảy ra, cụ bà sống cùng cháu nội. Đến năm 2018, người cháu này mất nên bà được đưa về sống cùng con trai là ông T..

Người đàn ông hành hung “vợ hờ” trong thang máy bị phạt 2 – 3 triệu

Công an TP Hồ Chí Minh vừa thong tin thêm về sự việc một người phụ nữ tóc vàng bị người đàn ông áo kẻ đỏ đánh đập trong thang máy chung cư Trung Đông Plaza (quận Tân Bình). Qua điều tra, Công an xác định, 23h40 ngày 25/2, Trần Hiệp Hải (SN 1989, ngụ quận 11, tạm trú quận Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Trang (SN 1993, ngụ quận 11, bạn gái của Hải) đi vào thang máy của chung cư Trung Đông Plaza, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Do mâu thuẫn tình cảm nên Hải đã túm tóc, đánh vào mặt, đầu chị Trang. Chưa dừng lại, hắn còn lấy chân đạp vào cửa thang máy khiến thang bị kẹt. Sau đó, bảo vệ tòa nhà phải hỗ trợ mở cửa. Công an quận Tân Phú đã triệu tập Hải lên làm việc nhưng chị Trang không yêu cầu xử lý hình sự. Vì vậy, cơ quan chức năng chỉ tiến hành xử lý hành chính.

Theo điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ - CP, hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Tạm hoãn xét xử Trương Duy Nhất

Ngày 28/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Duy NHất (56 tuoorim quê Đà Nẵng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công cụ. Trong phần thủ tục, luật sư bị cáo có đơn vị vắng mặt. Bị cáo Nhất và vợ là bà Cao Thị Xuân Phượng đã đề nghị hoãn tòa.

Bên cạnh đó, 2 người được triệu tập là Phạm Văn Anh Vũ (đang thụ án 30 năm tù) và nà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ) cũng có chung kiến nghị hoãn phiên xử. Tiếp đó, đại diện VKSND cũng đề nghị hoãn xử. Cuối cùng HĐXX quyết định tạm dùng làm việc. Thông báo, phiên tòa sơ thẩm sẽ mở lại vào sáng ngày 9/3.

Biến đất sét thành đá thiên thạch, cặp vợ chồng lừa được tiền tỷ

Công an tỉnh Đồng Tháp đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa bán đã thiên thạch chữa bách bệnh của vợ chồng Trương Văn Sơn (49 tuổi) và Đặng Thị Nga (45 tuổi, ngụ xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò).

Theo điều tra, vợ chồng Sơn nói với ông T. (TP Hồ Chí Minh) rằng gia đình có bảo vật gia truyền “đá thiên thạch” có thể hủy kính, đông đặc thủy ngân và điều trị các bệnh nạn y hiệu nghiệm. Tin thật, ông T. đồng ý mua với số tiền lớn. Vợ chồng Sơn nhiều lần dùng thủ đoạn “phù phép” gian dối để đánh tráo các mẫu thử. Ông T. tin tưởng nên đã mua với giá 4.2 tỷ đồng.

Sau đó, ông T. phát hiện bị vợ chồng Sơn lừa nên đã trình báo sự việc lên Công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Sơn. Bước đầu, cặp đôi này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

