Tin tức pháp luật mới nóng ngày 29/4/2020: Khởi tố vụ Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên

Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên để điều tra làm rõ. Thông báo khởi tố vụ án hình sự đã được cơ quan điều tra công an tỉnh gửi đến VKSND tỉnh Bình Dương.



Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bình Dương) đã có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm việc tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Theo thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đã nhận được tố giác, tin báo tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, tố cáo ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng phòng Pháp lý Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, có hành vi thể hiện dấu hiệu sử dụng tài liệu giả.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Các tài liệu gồm: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) không ghi ngày, tháng 12-2011 và quyết định của ĐHĐCĐ không ghi ngày, tháng 12-2011 của Tập đoàn Trung Nguyên để cung cấp cho TAND tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra bà Thảo còn tố: Biên bản họp ĐHCĐ ngày 26-12-2011 và quyết định của ĐHĐCĐ ngày 3-1-2012 của Tập đoàn Trung Nguyên nộp cho Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương là giả, nhằm làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp lần thứ tám của Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Theo bà Thảo, việc làm này thể hiện dấu hiệu nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý của bà tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC); gây thiệt hại cho công ty tính từ tháng 11-2015 đến nay với số tiền ước tính là hơn 4.075 tỉ đồng.

