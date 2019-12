Tin tức pháp luật mới nóng ngày 31/12/2019: Chồng nổ súng sát hại vợ ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ 3 người tử vong tại nhà riêng, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là một vụ tự tử. “Do đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê để an táng sau khi phát hiện”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời một lãnh đạo Công an quận.