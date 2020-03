Tin tức pháp luật mới nóng ngày 38/3/2020: Điều tra vụ thi thể phụ nữ giấu vẹn trong vali

Công an vào cuộc điều tra vụ thi thể người phụ nữ trong vali quấn băng keo; Vụ nam thanh niên và nữ sinh 12 ăn lá ngón tự tử do bị phản đối… là tin pháp luật đáng chú ý.

Điều tra vụ thi thể phụ nữ không nguyên vẹn trong vali ở Khánh Hòa

Đại diện Công an TP Nha Trang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ một thi thể trong vali được phát hiện tại một bụi rậm ven đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

Hiện trường vụ án

Cụ thể, trưa ngày 27/3, một người dân đi làm rẫy phát hiện chiếc vali màu đen giấu trong bụi rậm bốc mùi hôi thối nên đã báo Công an . Khi lực lượng chức năng đến hiện trường rạch lớp nilong và băng keo bên ngoài thì phát hiện thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn đang trong quá trình phân hủy nặng. Được biết, khu vực phát hiện chiếc vali là đồi núi, cách xa khu dân cư.

Nam thanh niên và nữ sinh 12 ăn lá ngón tự tử vì bị phản đối

Ông Lầu Bá Trừ - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ 2 người ăn lá ngón tự tử. Một người được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn một người đã tử vong.

Người tử vong là nam thanh niên tên Thò Bá Khư (26 tuổi, trú xã Nậm Càn), người được cứu sống là em Tr. (18 tuổi, học lớp 12, trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 25/3, anh Khư và em Tr. rủ nhau lên núi ở bản Cù (xã Chiên Lưu, huyện Kỳ Sơn) cùng ăn lá ngón tự tử. Người dân đi rừng phát hiện nên đưa anh Khư và em Tr. đi cấp cứu. Do ăn nhiều lá ngón nên anh Khư tử vong còn em Tr. được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do hai người có tình cảm với nhau nhưng bị gia đình phát hiện, ngăn cấm.

Công an nổ súng vây bắt kẻ ngáo đá cố thủ trong nhà hơn 2h

Khoảng 9h ngày 27/3, một người đàn ông tên Lỳ (30 tuổi) có biểu hiện không tỉnh táo cầm dao đi bộ trên đường Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Anh ta tiếp cận một xe tải trên đường, cướp điện thoại của tài xế rồi chạy vào nhà dân cố thủ, tự làm bị thương mình.

Nhiều người dân đến theo dõi vụ việc

Công an quận 9 đã tiến hành vận động Lỳ ra khỏi nhà nhưng không được. Lỳ yêu cầu Công an đem xe máy đến để rời khỏi căn nhà. Khoảng 11h45 cùng ngày, khi anh ta lên xe máy được Công an cung cấp để bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng nổ súng chỉ thiên vây bắt đưa về trụ sở làm việc.

Một người đàn ông tử vong nghi do sốc ma túy

Ngày 27/3, người dân tổ Pá Kết, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái phát hiện một người đàn ông đã chết tại khu vực nhà văn hóa nên đã báo lên chính quyền địa phương.

Theo các nhân chứng, khi đám trẻ chơi trốn tìm thì phát hiện xác chết. Người đàn ông nói trên khoảng hơn 40 tuổi, không phải người dân địa phương. Ngay sau đó, sự việc được trình báo Công an. Công an vào cuộc điều tra, xác định người này dến từ huyện Trạm Tấu, nhiều khả năng chết do sốc thuốc.

Xem thêm: Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 27/3/2020: Nghi phạm giết 2 người ở chùa Quảng Ân khai gì?

Nga Đỗ (t/h)