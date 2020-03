Tin tức pháp luật mới nóng ngày 4/3/3020: Hotgirl Ngọc Miu tiếp tục bị truy tố

Hotgirl Ngọc Miu và ông trùm ma túy bị truy tố tiếp

VKSND TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp, chuẩn bị truy tố Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) và Văn Kính Dương cùng 8 đồng phạm khác trong đường dây buôn bán ma túy lớn nhất nước.

Hotgirl Ngọc Miu

Theo đó, Văn Kính Dương bị truy tố với 5 tội danh gồm: Sản xuất trái phép chất ma túy ; Mua bán trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành bị đề nghị truy tố tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Lê Hương Giang, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền bị đề nghị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Ngọc Miu bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

VKSND không chấp nhận quyết định trả hồ sơ vụ ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật

Ngày 3/3, VKSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan đã có văn bản gửi TAND cùng cấp về việc giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ tại huyện Ea H’leo) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, sau 1 ngày xét xử rồi nghị án, TAND huyện đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án ông chủ bị tố hiếp dâm cô gái giúp việc khuyết tật. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND huyện do thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thăng Long ký cho rằng tại phiên tòa, bị hại trình bày vào ngày 22/12/2017, trongd dó 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm, bị cáo có 3 lần giao cấu với bị hại.

Song tại cơ quan điều tra , bị hại cho rằng bị cáo đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với bị hại. Còn bị cáo trình bày là không thực hiện hành vi giao cấu lần nào với người bị hại mà cả 4 lần bị cáo chỉ thực hiện hành vi ôm, hôn….. Vì vậy, cần điều tra làm rõ hành vi có thực hiện hành vi giao cấu với bị hại hay không, nếu thực hiện thì thực hiện mấy lần?

Một người bị đâm tử vong tại đám giỗ

Ngày 3/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đặng Thế Lâm (46 tuổi, xã Cư An, huyện Đak Pơ) vừa ra đầu thú về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 29/2, trong lúc ăn giỗ tại nhà ở xã Tân An, huyện Đak Pơ, giữa ông Lâm và ông Diệp Bảo Vương (46 tuổi, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) xảy ra mâu thuẫn đẫn đến xô xát.

Hung khí gây án

Lúc này, Lâm đã dùng khúc hỗ đánh vào đầu khiến ông Vương tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã An Khê. Hiện Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá đường dây cá độ hơn 250 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá 250 tỷ đồng. Công an tiến hành tạm giữu 8 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo điều tra, trưa 24/2, Công an ập vào quán cà phê Seven7 trên đường Tán Thuật, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột. thì phát hiện Phùng Bá Thiện Chí (27 tuổi), Nguyễn Trần Huy Anh (24 tuổi) và Trần Văn Lộc (29 tuổi) cùng 5 thanh niên khác đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Tại hiện trường thu giữ 9 điện thoại di động, hơn 250 tỷ đồng.

Chí giao 2 tài khoản master cho Lộ và Huy Anh chia thành nhiều tài khoản nhỏ để các con bạc cá độ. Công an xác định từ tháng 1 cho đến khi bị bắt, tài khoản của các con bạc đã giao dịch hơn 4,6 triệu điểm, tương đương với 250 tỷ đồng.



