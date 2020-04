Tin tức pháp luật mới nóng ngày 4/4/2020: Diễn biến mới vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên

Viện Tối cao kháng nghị hủy án vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên

VKSND Tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 39/2019 ngày 5/12/2019 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Viện Tối cao kháng nghin theo thủ dục giám đốc thẩm, đề nghị HĐ thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thamar trên và bản án sơ thẩm ngày 27/3/2019 của TAND TP.HCM về phần hôn nhân và chia tài sản chung. Kháng nghị cũng đề nghị giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại từ đầu.

vụ ly hôn của vợ chồng vùa cà phê Trung Nguyên vẫn chưa ngã ngũ

Được biết, quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao do Viện phó Trần Công Phàn ký đã chỉ ra bản án trên có nhiều vi pham nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cụ thể, tòa phúc thẩm không đình chỉ đối vưới các yêu cầu phản tố về việc chia tàu sản chung là bất động sản, tài sản gửi ngân hàng… mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã rút là vi phạm nghiêm trọng khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự….

Giải cứu thiếu nên 17 tuổi bị bắt cóc, tra tấn vì mâu thuẫn tình cảm

Coong an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giữ đối với Lê Minh Hiếu (20 tuổi; ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái Pháp luật ".

Trước đó, ngày 30/3, Công an huyện nhận tin báo Trần Văn Hiền (17 tuổi; ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đang làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành) bị một nhóm người bắt cóc, đánh đập.

Lê Minh Hiếu tại cơ quan điều tra

Công an vào cuộc điều tra phát hiện, Hiền bị đưa về nghĩa trang ở xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) rồi bị trói tay buộc vào 1 cây cột. Tại đó, đối tượng Huỳnh Thanh Tuấn (14 tuổi; ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) cầm hung khí "nóng" đứng canh gác, không cho Hiền bỏ trốn.

Sau đó Công an bắt giữ Tuấn. Đối tượng nầy khai kẻ chủ mưu là Hiếu. Tuấn bị bắt, đánh đập vì liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Hiện Công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Phớt lờ lệnh cấm, chủ quán massage tổ chức ăn nhậu cho nhân viên giữa đêm

Công an xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) đang củng cố hồ sơ xử lý 25 người ăn nhậu trong thời điểm cấm tụ tập phòng chống dịch COVID-19.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 3/4, Công an xã Hòa Phú phối hợp với tổ tuần tra của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra khu vực Thác Lộn Xộn. Tại đây phát hiện 16 nữ và 9 nam đang tụ tập ăn nhậu. Các đối tượng bị đưa về Công an xã Hòa Phú làm việc.

Nhân viên massage tụ tập ăn nhậu giữa đêm

Tại trụ sở Công an, nhóm trên cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ sở kinh doanh do ông Trần Anh Quang (39 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ phải tạm nghỉ.

Khoảng 16h ngày 2/4, ông Quang tổ chức cho nhân viên và người thân đến vui chơi, ăn nhậu tại Thác Lộn Xộn. Khoảng 1h ngày 3/4 thì bị Công an phát hiện.

Nga Đỗ (t/h)