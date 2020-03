Tin tức pháp luật mới nóng ngày 5/3/2020: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ đốt pháo ở Sóc Sơn

Liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới ở Sóc Sơn, chiều ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 725/UBND-TKTB gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ đốt pháp tại xã Phủ Lỗ.

Chủ tịch Hà Nội giao chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của Pháp luật . Giám đốc Công an TP Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/03/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định.