Tin tức pháp luật mới nóng ngày 7/3/2020: Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Nội vụ Phú Yên

Tạm đình chỉ chức vụ PGĐ Sở Nội vụ Phú Yên

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên xác nhận chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra đối với ông Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ. Ông Dũng bị tạm định chỉ công tác từ ngày 3/3 đến khi cơ quan chức năng hoàn thành công việc điều tra theo quy định Pháp luật

Khai mạc một kỳ thi tuyển công chức ở Phú Yên năm 2018

Trước đó, ông Dũng bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Công an xác định, ông Dũng đóng vai trò là phó chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, trưởng ban ra đề thi nhưng đã có hành vi cố ý làm lộ. Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Yên còn khởi tố bị cán đối với 6 cán bộ về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP HCM trả hồ sơ, đề nghị là rõ cựu Phó chánh án quận 4 có giữ trẻ trái phép không?

VKSND TP HỒ Chí Minh đã trả hồ sơ, đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ việc bị can Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) có hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật hay không.

Trước đó, trong kết luận điều tra, Công an xác định Nam và Tùng còn có hành vi bế các con bà Hoàng Thị Thu Thảo lên xe để chuẩn bị đưa đi nơi khác. Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi này có dấu hiệu của tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Công an tiếp tục điều tra, làm rõ và kiến nghị xử lý.

Song, VKSND TP.HCM đề nghị cơ quan điều tra nếu xác định các bị can phạm tội trên thì phải chỉ rõ trong kết luận. Hoặc không đề cập nếu họ không có hành vi này.

Phạt 2 người ở Cà Mau hoang tin sai về sự thật về dịch COVID-19

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau vừa xử phạt hành chính đối với Đoàn Văn Đợi (28 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) 12,5 triệu và Phan Ngọc Thía (29 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) 10 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật.

Theo đó, ngày 3/3, đơn vị phát hiện Đợi sử dụng tài khoản facebook cá nhân thông tin “hiện tại bệnh viện lớn Cà Mau đã phát hiện 2 ca nhiễm virus corona và đang cách ly”. Còn Thía dùng tài khoản Lizz'y Phan đăng: “Khoám 5 ở Thới Bình có người tiếp xúc với người bệnh dịch nha..”. Sau khi làm việc với Công an và Sở TTTT Cà Mau, hai đối tượng đã xóa nội dung và cam kết không tái phạm.

Mẹ trẻ ở Hà Tĩnh nhiều lần đe dọa giết và bán con vì… ngáo đá

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị đã phối hợp với gia đình lập hồ sơ đưa Lê Thị Hải (SN 1988, trú tại thôn Quang Lộc, xã Phú Gia) vào Trung tâm Chữa bệnh giáo dục và lao động xã hội của tỉnh. Theo điều tra, Hải lập gia đình năm 2016 với một người đàn ông ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Sau đó sinh được một bé trai.

Sau đó ít lâu, Hải bỏ chồng đi làm ăn khắp nơi, rồi lại cùng con trai về sinh sống với mẹ đẻ ở thôn Quang Lộc, xã Phú Gia. Trong thời gian ở đây, Hải có chơi với các đối tượng nghiện ma túy. Hải có biểu hiện bất thường, nhiều lần nghi bị ngáo đá , đe dọa giết và bán con đẻ của mình, đập phá tài sản và đốt nhà của gia đình. Khi không có tiền tiêu xài còn đánh cả mẹ đẻ.

Nga Đỗ (t/h)