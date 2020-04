Tin tức pháp luật mới nóng ngày 8/4/2020: Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ vụ tiến sĩ Tiến tử vong

Liên quan đến vụ tiên sĩ Bùi Quang (SN 1976, quê ở Quảng Ngãi, trú tại TP HCM) rơi từ tầng 14 một chung cư ở huyện Nhà Bè (TP HCM) xuống đất tử vong , Công an huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín

Ở một diễn biến liên quan, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) yêu cầu Công an TP HCM, Công an huyện Nhà Bè vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chồng. Bà Bích cho rằng, cái chết của ông Tín có nhiều uẩn khúc. Bởi trước đó, ông Tín vẫn sống vui vẻ, vẫn trả lời báo đài về những vấn đề thời sự liên quan đến lĩnh vực của ông.

Trước đó, Phòng Thanh tra và Nghiệp vụ Sở Y tế Đồng Nai đã làm việc với Đinh Kim Loan và bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để làm rõ quá trình thực hành chuyên môn về dược và khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Bà Loan trong buổi làm việc với thanh tra sở (Ảnh Báo Đồng Nai)

Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc của Đinh Kim Loan đến Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ việc sử dụng văn bằng chuyên môn giả và xử lý theo quy định.

Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bàn giao đối tượng Lưu Bàng (SN: 1928, quê Quảng Nam) cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra theo thẩm quyền. Lưu Bàng là đối tượng trốn khỏi trại giam của Bộ Công an 37 năm trước khi thi hành án chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng Bàng đến Hậu Giang sinh sống. Tại đây đổi tên thành Nguyễn Công Chính (SN 1942) để qua mắt cơ quan điều tra.