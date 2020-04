Tin tức pháp luật mới nóng ngày 9/4/2020: Nữ đại gia Thái Bình đánh người vỡ xương hàm, dập mũi

Thông tin mới nhất vụ nữ đại gia Thái Bình bị khởi tố, bắt giữ

Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nữ đại gia bất động sản có tiếng ở tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đồng thời khởi tố, bắt giữ thêm một số đồng phạm khác.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, vụ án được triển khai điều tra sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của anh T.N.A. (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình) về việc ngày 30/3, anh này bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương, số 366 Lê Qúy Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Vợ chồng đại gia Nguyễn Thị Dương

Tại địa điểm trên, vợ chồng bà Dương đã tra hỏi, đe dọa anh A.. Sau đó, các đối tượng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, là lái xe của Dương, và Phạm Ngọc Quý đã đánh và gây thương tích đối với anh A.. Dương cùng "đàn em" đã nhốt, đánh nạn nhân A. vỡ xương hàm, dập mũi... ngay trước mặt chồng là Nguyễn Xuân Đường.

Căn cứ vào kết quả giám định thương tật 14% và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng nói trên để mở rộng điều tra vụ án.

Bắt 3 lãnh đạo công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương

Theo tin từ Zingnew.vn, ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2), ông Trần Nguyên Vũ (Tổng giám đốc) và ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên Phó tổng giám đốc công ty này) về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tổng công ty 3-2 là doanh nghiệp Tỉnh ủy Bình Dương chiếm cổ phần chi phối trên 60% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Văn Minh

Qua điều tra xác định 3 bị can trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43 ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty 3-2 quản lý. Nay lô đất này đã thuộc sở hữu của Công ty địa ốc Kim Oanh.

Trước đó, cuối năm 2011, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2, đã có đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, lý do ông Minh xin từ nhiệm là vì tuổi cao, Sức Khỏe kém nên không thể tiếp tục thực hiện trọng trách chủ tịch HĐQT tại tổng công ty. Tỉnh ủy Bình Dương cho biết sẽ tổ chức họp báo thông tin về việc này.

Bắt 1 phụ nữ tham gia tổ chức khủng bố ở Đồng Nai

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lương Thị Thu Hiền (52 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo điều tra, năm 2018, thông qua mạng xã hội facebook , Hiền bắt đầu tìm hiểu về các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Hiền biết đến tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam” do Đào Minh Quân tự xưng là tổng thống của đệ tam Việt Nam cộng hòa cầm đầu. Sau khi kết bạn trên mạng xã hội, Hiền được các thành viên hướng dẫn làm thủ tục tham gia vào tổ chức.

Lương Thị Thu Hiền tại cơ quan điều tra

Từ khi ra nhập, Hiền thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh xuyên tạc lịch sử, kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiền nhận tiền do thành viên tổ chức này gửi, cổ súy Đào Minh Quân quay về Việt Nam “gây dựng nền đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Theo plo.vn, Hiền nhận chỉ đạo của tổ chức phản động thực hiện hoạt động chống phá, giới thiệu người tham gia tổ chức. Hiền được bổ nhiệm làm đại biểu “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở khu vực một số quận tại TP.HCM.

Sauk hi có đầy đủ bằng chứng, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ, thu nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động chống phá của Hiền. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)