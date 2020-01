Tin tức sức khỏe mới nhất ngày 16/1/2020: Cháy xém cả hai mắt vì học cách làm pháo trên mạng

Mua hóa chát về rồi tự trộn lưu huỳnh với than hoa theo hướng dẫn trên mạng, thiếu niên 13 tuổi phải lĩnh hậu quả là đôi mắt cháy xém. Xem thêm

Ảnh minh họa



Ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2020 tại Hà Nội, làm sao phòng bệnh cho trẻ khi vào mùa?

Your browser does not support HTML5 video.

Phòng ngừa bệnh sởi. Video: Thanh niên