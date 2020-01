Tin tức sức khỏe mới nhất ngày 18/1/2020: Trường hợp thứ hai tử vong do virus corona tại Trung Quốc

Trung Quốc xác nhận trường hợp thứ hai tử vong do virus corona gây bệnh viêm phổi đang hoành hành tại Vũ Hán. Xem thêm

Your browser does not support HTML5 video.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS