Tin tức xã hội mới nhất 25/4/2020: Mưa đá kèm gió lốc trong đêm khiến nhiều người chết và mất tích

Sở Y tế Quảng Ninh nói gì về thông tin mua hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 cao gấp 5 lần

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, thông tin tỉnh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR cao hơn nhiều lần so với giá thực tế là không chính xác. Quảng Ninh vẫn chưa thanh quyết toán tiền mua máy. Xem thêm tại đây



Máy xét nghiệm COVID-19 được thổi giá lòng vòng 'ăn' chênh lệch gần 5 tỷ đồng

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị tại CDC Hà Nội. Nguồn: VTV