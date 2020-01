Tin tức xã hội mới nhất ngày 10/1/2020: Phát hiện va li nghi chứa hộp sọ và xương người ở Tây Ninh

Bí ẩn chiếc va li chứa 2 hộp sọ và xương lạ trong vườn cao su ở Tây Ninh

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Một người vào rừng cao su thì phát hiện một chiếc va li lạ. Mở ra, người này tá hỏa phát hiện bên trong là 2 hộp sọ và một số khúc xương nghi là xương người. Xem thêm tại đây

Cãi nhau với vợ, chồng đi thẳng ra nghĩa trang treo cổ tự tử



Sau khi xảy ra cự cãi với vợ, người chồng ở Bình Dương chạy xe máy đi thẳng ra nghĩa trang treo cổ tự tử. Xem thêm tại đây

Thấy khách mua chai nước rồi trả tờ tiền 500.000 đồng, chủ quán lao vào đánh túi bụi và đây là lý do



Sau khi nhận tờ tiền 500.000 đồng, chủ quán dùng tay vò mạnh sau đó cùng nhóm người lao vào đánh khách túi bụi. Phải đến khi công an vào cuộc xử lý, sự việc mới được làm sáng tỏ. Xem thêm tại đây





Bị xe container vượt ẩu cán qua, người lái xe máy thoát chết trong gang tấc

Tin Tin tai nạn giao thông ngày 9/1/2020, chiếc xe container vượt ẩu tại khúc cua gây nguy hiểm cho xe máy đi ngược chiều. Người điều khiển xe máy phanh gấp rồi ngã xuống đường, suýt chút nữa là bị container cán qua. Xem thêm tại đây





Người ngồi sau xe không thắt dây an toàn, tài xế bị phạt tới 1 triệu đồng



Trong nghị định mới của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 cũng quy định rõ mức độ xử phạt về hành vi không thắt dây an toàn khi đi xe ô và các loại xe tương tự. Xem thêm tại đây



Trong nghị định mới của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 cũng quy định rõ mức độ xử phạt về hành vi không thắt dây an toàn khi đi xe ô và các loại xe tương tự. Xem thêm tại đây

Kiều Đỗ (t/h)