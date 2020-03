Tin tức xã hội mới nhất ngày 10/3/2020: Hướng dẫn cách khai báo y tế qua mạng

Hướng dẫn chi tiết cách khai báo y tế qua mạng bằng các công cụ



Từ ngày 10/3, để tăng cường kiểm soát dịch COVID-19, Bộ Y tế chính thức triển khai hình thức khai báo y tế toàn dân. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách khai báo y tế qua mạng bằng các công cụ.



Vụ Chủ tịch công ty điện gió 'đánh tráo' nhân viên đi cách ly thay mình: Cần xử lý nghiêm



Vị chủ tịch HĐQT công ty điện gió ở Quảng Trị có mặt trên chuyến bay có người dương tính với COVID-19. Khi được cơ quan chức năng yêu cầu đi cách ly ông này đã "tráo" nhân viên cấp dưới đi cách ly thay mình.



Công bố trường hợp thứ 31 dương tính với COVID-19, là hành khách trên chuyến bay VN0054



Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 31 là một nam công dân người Anh đi cùng trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 từ London về sân bay Nội Bài sáng 2/3.

3 khách sạn tại Hà Nội bị phong tỏa vì có khách nhiễm COVID-19



Trưa 9/3, theo thông tin của UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trên địa bàn quận vừa có thêm 3 khách sạn bị phong tỏa vì có khách nhiễm COVID-19 từng cư trú.



Ca nhiễm COVID-19 mới giảm, Trung Quốc bắt đầu đóng cửa các Bệnh viện dã chiến



Trong ngày hôm nay, Trung Quốc bắt đầu đóng cửa các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, Hồ Bắc sau khi số ca nhiễm COVID-19 giảm dần.



Kiều Đỗ (t/h)