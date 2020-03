Tin tức xã hội mới nhất ngày 11/3/2020: Ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 34 đã bay qua những quốc gia nào

Trước khi về Việt Nam, ca bệnh thứ 34 nhiễm COVID-19 đã bay qua những quốc gia nào?



Bộ Y tế vừa xác nhận, Việt Nam vừa có thêm ca bệnh nhiễm COVID-19. Nâng tổng số trường hợp tính tới thời điểm hiện tại là 34. Xem thêm Bộ Y tế vừa xác nhận, Việt Nam vừa có thêm ca bệnh nhiễm COVID-19. Nâng tổng số trường hợp tính tới thời điểm hiện tại là 34. Xem thêm tại đây



Thêm một du khách Anh cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19



Ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam là một người nước ngoài mang quốc tịch Anh. Du khách này cũng tới Việt Nam hôm 2/3 trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) - Hà Nội (Việt Nam). Xem thêm Ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam là một người nước ngoài mang quốc tịch Anh. Du khách này cũng tới Việt Nam hôm 2/3 trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) - Hà Nội (Việt Nam). Xem thêm tại đây.



Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn liên viện về ca bệnh COVID-19 thứ 32 ở Việt Nam



Chiều 10/3, Chiều 10/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về ca bệnh COVID-19 thứ 32 ở Việt Nam. Xem thêm tại đây.



Italy có gần 10.000 ca nhiễm COVID-19, quyết định phong tỏa cả nước



Thủ tướng Italy Giuseppe Conte quyết định phong tỏa cả nước để đẩy lùi dịch COVID-19 sau khi có tổng số gần 10.000 ca nhiễm. Xem thêm Thủ tướng Italy Giuseppe Conte quyết định phong tỏa cả nước để đẩy lùi dịch COVID-19 sau khi có tổng số gần 10.000 ca nhiễm. Xem thêm tại đây





Thêm một chính trị gia Pháp lây nhiễm COVID-19 từ 'đồng nghiệp'



Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã trở thành chính trị gia mới đây nhất nhiễm COVID-19. Ngành y tế nước này cho rằng ông Riester đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một trong 5 nghị sĩ được phát hiện nhiễm trước đó. Xem thêm Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester đã trở thành chính trị gia mới đây nhất nhiễm COVID-19. Ngành y tế nước này cho rằng ông Riester đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một trong 5 nghị sĩ được phát hiện nhiễm trước đó. Xem thêm tại đây

Kiều Đỗ (t/h)