Tin tức xã hội mới nhất ngày 12/03/2019: Ca nhiễm số 39 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người

Trượt chân xuống cống xả nước, 2 học sinh Quảng Trị tử vong thương tâm

Đang trong thời gian nghỉ học chống dịch COVID-19, các em học sinh Quảng Trị rủ nhau ra hồ nước gần nhà chơi thì không may ngã xuống cống xả, đuối nước tử vong. Xem thêm tại đây



Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.