Tin tức xã hội mới nhất ngày 12/2/2020: Tìm thấy người phụ nữ trốn khỏi khu vực cách ly ở Lạng Sơn

Hé lộ nguyên nhân khiến người phụ nữ trốn khỏi khu vực cách ly ở Lạng Sơn

Ảnh: Thanh Niên



Theo thông tin mới nhất, đã xác định được vị trí của người phụ nữ trốn khỏi khu vực cách ly ở Lạng Sơn hôm 10/2 vừa qua.





[Ảnh] Nước mắt, nụ cười trong ngày nhập ngũ của 3.500 trai trẻ Hà thành



Những giọt nước mắt, nụ cười, những vòng tay ôm siết chặt là những hình ảnh ấn tượng trong ngày 3.500 trai trẻ Hà thành lên đường nhập ngũ.





Cười ngất với những món quà valentine 2020: Khẩu trang, nước rửa tay và Vitamin C lên ngôi



"Valentine nên tặng quà gì" là câu hỏi đau đầu mỗi dịp ngày lễ tình nhân đến. Mùa valentine năm nay, nhiều bạn trẻ đã có ý tưởng dành tặng cho người yêu những món quà độc đáo nhưng không kém phần thiết thực.





Bình Dương: Dân đi cắt cỏ tá hỏa phát hiện bộ xương người khô trên bãi đất trống



Một bộ xương người đã khô được tìm thấy tại bãi đất trống, vắng người qua lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương .





Dân mạng Trung Quốc đòi xử bắn cô gái nhổ nước bọt lên tay nắm cửa nhà hàng xóm

Your browser does not support HTML5 video.



Những bình luận đòi xử bắn hoặc trình phạt nặng nề cô gái nhổ nước bọt lên tay nắm cửa nhà hàng xóm nhận được hàng chục nghìn cư dân mạng Trung Quốc đồng tình.



Kiều Đỗ (t/h)