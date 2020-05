Tin tức xã hội mới nhất ngày 12/5/2020: Bất ngờ lời người thân nạn nhân vụ quân nhân đâm vợ tử vong

Nguyên nhân bất ngờ vụ quân nhân đâm vợ tử vong ở Nha Trang



Sau khi người vợ đi nhậu với bạn về, cặp vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong cơn nóng giận người chồng quân nhân đã đâm vợ tử vong.



Hà Tĩnh: Vừa ngủ dậy, mẹ bàng hoàng phát hiện con 2 tuổi tử vong từ bao giờ



Cháu bé 2 tuổi được phát hiện tử vong bất thường trong phòng ngủ. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.



4 năm trốn truy nã, mắt xích quan trọng đường dây chuyên lừa đảo bị lộ tẩy vì... COVID-19



Sau gần 4 năm trốn truy nã tại Trung Quốc, đối tượng mắt xích quan trọng đường dây chuyên lừa đảo bất ngờ bắt giữ vì COVID-19.





Dẫn cháu trai đi tắm mương, cả 2 bác cháu bị đuối nước tử vong



Trời quá nóng nên 2 bác cháu nhảy xuống mương bơi cho mát. Sau đó cả 2 bất ngờ bị dòng nước cuốn vào gầm cầu rồi chìm xuống dưới, tử vong.





Bác tin Phó Tổng thống Mỹ tự cách ly, châu Phi có ca siêu lây nhiễm khiến 533 người mắc COVID-19

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Liên quan đến thông tin Phó Tổng thống Mike Pence đang tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với trợ lý nhiễm COVID-19, Mỹ đã lên tiếng phủ nhận.





Người đàn ông treo cổ tử vong trên tầng 2 căn nhà khóa trái, thi thể bốc mùi mới được phát hiện



Thi thể người đàn ông được tìm thấy trong tư thế treo cổ, đã chết từ nhiều ngày trước. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa xác định có dấu hiệu án mạng.





Kiều Đỗ (t/h)