Tin tức xã hội mới nhất ngày 13/03/2020: Trung Quốc tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Đóng toàn bộ Bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường



Với việc đóng toàn bộ bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán cũng như số ca nhiễm bệnh mới giảm mạnh, Trung Quốc tuyên bố vượt qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19.

Phong tỏa toàn quốc, người sống mắc kẹt trong nhà với người chết vì COVID-19 ở Italy



Một nam diễn viên cho biết anh và các thành viên trong gia đình bị mắc kẹt trong nhà cùng với thi thể người chị đã mất vì COVID-19.



Hiện trường kinh hoàng vụ container đâm gục 2 người, nghi do rạp cưới dựng bên đường

Tai nạn giao thông ngày 12/3, xe container va chạm với xe máy chạy ngược chiều khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.





Sự thật hotgirl Thảo An Y Khoa Đà Nẵng xung phong chống dịch là chiêu trò?



Hotgirl y khoa Đà Nẵng xung phong đi chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang là thông tin hot trên MXH. Song cách ít giờ, trên MXH xuất hiện tin, đó là hình ảnh photoshop, là chiêu trò đánh bóng tên tuổi?





Ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian sơ tuyển của các trường quân đội, công an thay đổi ra sao?



Thời gian sơ tuyển các trường quân đội, công an năm 2020 đã có sự điều chỉnh để phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.





Kiều Đỗ (t/h)