Xe khách vượt ẩu "rợn tóc gáy" suýt gây tai nạn kinh hoàng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm xảy ra trên quốc lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, một chiếc xe khách đã cố tình phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ. Dù thời điểm này trên cùng làn đường đã có 2 chiếc xe tải đang vượt nhau, phía làn đường đối diện cũng có 1 chiếc ô tô đang di chuyển tuy nhiên chiếc xe khách vẫn cố tình vượt.

Tình huống "rợn tóc gáy" này khiến tài xế xe ô tô đối diện phải phanh gấp. Rất may tai nạn đã không xảy ra.

TP.HCM: Xe máy mất lái tông vào cột đèn, nam thanh niên tử vong

Chiếc xe máy vỡ nát sau khi tông gãy đôi cột đèn chiếu sáng. Ảnh: BVPL

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 0h30 hôm nay, thời điểm trên, anh Thành điều khiển xe máy biển số 61D1-261.35 chạy trên quốc lộ 1A hướng quận 12 về quận Thủ Đức. Đến dốc cầu vượt ngã tư Bình Phước (thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức), xe anh Thành bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè và tông vào một cột đèn chiếu sáng.

Hậu quả là chiếc xe máy vỡ nát hoàn toàn, cột đèn chiếu sáng cao khoảng 2 m làm bằng vật liệu bê tông cũng bị gãy văng ra xa nhiều mét. Anh Thành cũng bị đập đầu vào cột đèn rồi ngã xuống đường, bất động. Sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo BVPL, đến sáng nay Công an quận Thủ Đức, TP HCM mới khám nghiệm xong hiện trường vụ việc.

Hà Tĩnh: Máy xúc va chạm với xe máy, một người tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh, tối 12/1, tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy với máy xúc.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: VOV

Theo lời một nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, chiếc máy xúc đang lùi trong nhà ra thì ông Lê Duy Cẩm (40 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tông trúng. Sau chứu tông mạnh, ông Cẩm ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng và văng xa khoảng 50 m.

Cán bộ Công an huyện Kỳ Anh cho biết, sau tai nạn người lái xe máy múc (chưa rõ danh tính) đã lái xe đưa về nhà ở cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500 m sau đó đến công an trình diện vào đêm cùng ngày.

Tiền Giang: Xe tải vỡ nát sau va chạm kinh hoàng với xe đầu kéo

Báo CAND đưa tin, đêm 12/1, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải.

Cụ thể, vào khoảng 23h50 ngày 12/1, xe đầu kéo BKS 51C-481.17 do tài xế Trương Quốc Đạt (SN 1974, ngụ quận 12, TP.HCM) điều khiển kéo rơ móc BKS 51R-014.65 chở đoạn dầm cầu dài khoảng 38 m lưu thông trên đường tỉnh 870B ra QL1A.

Đến địa bàn xã Trung An, chiếc xe này rẽ trái theo hướng về miền Tây. Lúc này, xe ô tô tải BKS 63C-049.52 (chưa rõ danh tính tài xế) chở tôm giống lưu thông theo hướng miền Tây về TP.HCM đã tông mạnh vào dầm cầu trên xe đầu kéo. Hậu quả là xe tải vỡ nát, thùng xe dính vào dầm cầu, tôm giống đổ tràn ra ngoàiđường. Rất may tài xế xe bán tải không bị thương nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, dầm cầu bê tông nằm chắn ngang quốc lộ. Ảnh: CAND

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Đội CSGT Công an TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt. Theo kết quả điều tra ban đầu, xe đầu kéo không có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng. Hông xe cũng không có đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông. Được biết, hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Hãi hùng học sinh đi xe đạp điện tạt đầu ô tô, tông xe máy ngã sõng soài

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông hi hữu khiến cư dân mạng phải lắc đầu ngao ngán.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, một chiếc ô tô đang đi thẳng thì bất ngờ bị chiếc xe đạp điện do nữ sinh điều khiển rẽ trái, tạt đầu. Rất may, chiếc ô tô di chuyển chậm nên không xảy ra va chạm. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe đạp điện do nữ sinh điều khiển tiếp tục tông trực diện vào một chiếc xe máy khác.

Sau va chạm mạnh, cả xe máy và xe đạp điện ngã ra đường. May mắn cả người điều khiển xe máy và nữ sinh đi xe đạp điện chỉ bị trầy xước nhẹ.





Xem thêm: Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy, 15 người may mắn thoát nạn Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực ngã 4 Cầu Diêm, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định.

Kiều Đỗ (t/h)