Tin tức xã hội mới nhất ngày 13/2/2020: Bi hài tên cướp bị cô gái đánh bất tỉnh rồi chở đi cấp cứu

Bị tên cướp manh động ngồi sau xe máy khống chế, cô gái bình tĩnh tăng ga rồi thúc cùi chỏ khiến tên cướp ngã ngửa ra đường, bất tỉnh nhân sự. Xem thêm Bị tên cướp manh động ngồi sau xe máy khống chế, cô gái bình tĩnh tăng ga rồi thúc cùi chỏ khiến tên cướp ngã ngửa ra đường, bất tỉnh nhân sự. Xem thêm tại đây

Không tìm được tiếng nói chung dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, người vợ cầm dao mổ lợn đâm chồng trọng thương. Xem thêm Không tìm được tiếng nói chung dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, người vợ cầm dao mổ lợn đâm chồng trọng thương. Xem thêm tại đây

Cùng trong ngày 12/2, người dân liên tiếp phát hiện 2 thi thể dưới nước tại 2 phường Tân Hiệp và Thái Hòa của thị xã Tân Uyên, tỉnh Cùng trong ngày 12/2, người dân liên tiếp phát hiện 2 thi thể dưới nước tại 2 phường Tân Hiệp và Thái Hòa của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương . Xem thêm tại đây.





Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công nhân vệ sinh đang làm việc quên mình để nhanh chóng hoàn thành bệnh viện dã chiến chống dịch Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công nhân vệ sinh đang làm việc quên mình để nhanh chóng hoàn thành bệnh viện dã chiến chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Xem thêm tại đây

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát hạt Essex (Anh), đã có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ về nguyên nhân cái chết của 39 người Việt trong container. Xem thêm Theo thông báo mới nhất của cảnh sát hạt Essex (Anh), đã có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ về nguyên nhân cái chết của 39 người Việt trong container. Xem thêm tại đây

Video: Cô gái làm móng đuổi tên cướp chạy rơi cả… súng





Kiều Đỗ (t/h)