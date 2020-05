Tin tức xã hội mới nhất ngày 13/5/2020: Tin mới vụ 3 nạn nhân trong vụ nổ gas tại Hà Nội

Tình hình Sức Khỏe của 3 nạn nhân trong vụ nổ gas tại phường Cửa Nam, Hà Nội



Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ nổ gas tại 32 Cửa Nam, Hà Nội. Bên cạnh đó, trong số 3 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, 2 người đã được xuất viện. Xem thêm Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ nổ gas tại 32 Cửa Nam, Hà Nội. Bên cạnh đó, trong số 3 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, 2 người đã được xuất viện. Xem thêm tại đây





Xót xa người đàn ông ở Quảng Trị phải lập bàn thờ chịu tang bố trong khu cách ly



Đang trong thời gian cách ly nên không thể về nhà chịu tang bố, người đàn ông được ban quản lý hỗ trợ lập bàn thờ ngay tại khu cách ly để làm tròn chữ hiếu. Xem thêm Đang trong thời gian cách ly nên không thể về nhà chịu tang bố, người đàn ông được ban quản lý hỗ trợ lập bàn thờ ngay tại khu cách ly để làm tròn chữ hiếu. Xem thêm tại đây.



Khách thuê phòng đột ngột cắt đứt liên lạc, chủ trọ 'sốc tận óc' khi tới kiểm tra



Mở cánh cửa phòng, chủ trọ "sốc tận óc" không nhận ra nhà mình sau 2 năm cho cô gái trẻ thuê. Căn phòng dường như đã biến thành một bãi rác, thậm chí có cả giẻ rách và ổ chuột con.Xem thêm Mở cánh cửa phòng, chủ trọ "sốc tận óc" không nhận ra nhà mình sau 2 năm cho cô gái trẻ thuê. Căn phòng dường như đã biến thành một bãi rác, thậm chí có cả giẻ rách và ổ chuột con.Xem thêm tại đây





Người đàn ông rơi từ chung cư cao tầng xuống nóc ô tô tử vong: Thư tuyệt mệnh hé hộ nguyên nhân



Liên quan đến vụ người đàn ông nghi rơi từ chung cư cao tầng xuống nóc xe ô tô tử vong, công an đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Xem thêm Liên quan đến vụ người đàn ông nghi rơi từ chung cư cao tầng xuống nóc xe ô tô tử vong, công an đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Xem thêm tại đây





Thanh niên Cao Bằng khai lý do bốc đầu xe, 'diễn xiếc' trên cầu Rồng Đà Nẵng



Your browser does not support HTML5 video.



Cảnh sát giao thông - Công an Đà Nẵng đã xác định và mời một số đối tượng trong nhóm bốc đầu xe, "diễn xiếc" trên cầu Rồng lên làm việc. Xem thêm Cảnh sát giao thông - Công an Đà Nẵng đã xác định và mời một số đối tượng trong nhóm bốc đầu xe, "diễn xiếc" trên cầu Rồng lên làm việc. Xem thêm tại đây





Kiều Đỗ (t/h)