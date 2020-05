Tin tức xã hội mới nhất ngày 14/5/2020: Xã ép dân ký đơn không nhận tiền hỗ trợ chỉ là tin đồn

Vụ hàng nghìn người dân ở Thanh Hóa ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ: 'Không ai ép được chúng tôi'

Huyện Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành chi trả cho những người thuộc diện được nhận hỗ trợ. Ảnh: VOV



Nhiều hộ dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định việc họ ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ chính sách là hoàn toàn tự nguyện vì muốn nhường cho những người khó khăn hơn, không hề có chuyện ép buộc như tin đồn.



Rùng mình 'bí quyết' hô biến thịt heo nái thành thịt bò bằng dung dịch chứa axit



Kết quả giám định cho thấy, dung dịch màu đỏ dùng để "hô biến" những miếng thịt heo nái thành thịt bò có chứa nhiều loại axit và phụ gia.



Cầu thủ bóng đá nhẫn tâm sát hại con trai mắc COVID-19 chỉ vì... không thích



"Lý do duy nhất khiến tôi xuống tay là tôi không thích nó. Tôi không có vấn đề gì về thần kinh", cầu thủ bóng đá giết con trai mắc COVID-19 lạnh lùng khai tại cơ quan cảnh sát.





Sau va chạm giao thông, tài xế Mercedes lấy vợt tennis 'đi đường quyền' với đôi nam nữ



Tai nạn giao thông ngày 13/5/2020, sau va chạm giao thông, tài xế xe ô tô Mercedes và đôi nam nữ đã lao vào ẩu đả. Thậm chí tài xế đã mở cốp lấy ra vợt tennis để "đi đường quyền".

Truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly khi chưa được xét nghiệm COVID-19 ở An Giang



Thanh niên 9x đi từ Campuchia trở về và được cách ly tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khi chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



Kiều Đỗ (t/h)