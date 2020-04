Tin tức xã hội mới nhất ngày 16/4/2020: Tự ý đăng ảnh người khác bị phạt tới 20 triệu đồng

Bực mình vì bị nhắc đổ rác khi đang ngủ, nam thanh niên đâm trọng thương bạn cùng phòng cách ly

Ảnh: Dân Trí



Lê Huy Đ. (SN 1994, trú xã Cẩm Vịnh) đã đâm nhiều nhát vào đùi và ngực bạn cùng phòng trong khu cách ly chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện đổ rác.





Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác bị phạt tới 20 triệu đồng



Nghị định 15/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (15/4) sẽ tăng nặng chế tài với những hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội, sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý.



Hà Nội đề xuất Chính phủ cho kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4



Sau khi kiến nghị Thủ tướng về việc kéo dài cách ly xã hội đến hết 30/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.



Bên trong chuyến bay đặc biệt chở 93 công dân hoàn cảnh khó khăn từ Anh về Việt Nam



Chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dưới 18 tuổi và người cao tuổi từ Anh về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 15/4.



Chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dưới 18 tuổi và người cao tuổi từ Anh về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 15/4.

Thót tim cảnh cụ bà sang đường bị xe tải hất văng

Tai nạn giao thông ngày 15/4/2020, cụ bà cố đi bộ sang đường khi chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao. Hậu quả là cụ bà bị tông trúng và ngã văng ra đất.





Kiều Đỗ (t/h)