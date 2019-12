Tin tức xã hội mới nhất ngày 17/12/2019: Tiết lộ nguyên nhân tử vong của nguyên PGĐ BV Kim Sơn

Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn (Ninh Bình) tử vong dưới ao: Do tai nạn lao động?

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong ban đầu của nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.





Clip: Nam thanh niên suýt mất mạng chỉ vì mải mê nhìn thứ này trên đường



Nam thanh niên vừa lái xe vừa mải mê nhìn điện thoại dẫn đến va chạm giao thông không đáng có. Thậm chí, nếu chiếc ô tô không phanh kịp thì có lẽ người này đã mất mạng.





Hà Tĩnh: Mẹ tá hỏa phát hiện con dâu gục chết trên giường ngủ, con trai treo cổ trong chuồng bò



Cặp vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng, người vợ gục chết trên giường ngủ còn chồng thì treo cổ trong chuồng bò.

Lý lịch bất hảo của gã bảo vệ Trung tâm thương mại Artemis đấm phụ nữ như bao cát



Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân tiết lộ, nam nhân viên bảo vệ hành hung nữ hành khách từng có tiền án.





Bắt giữ người giúp việc cầm chân dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi ở Nghệ An

Nữ giúp việc cầm chân dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi rồi lắc mạnh đã bị bắt giữ vì tội Hành hạ Trẻ em.





Kiều Đỗ (t/h)