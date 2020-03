Tin tức xã hội mới nhất ngày 17/3/2020: Nhiều quan chức cao cấp trên thế giới bị nhiễm COVID-19

Nhiều quan chức cao cấp trên thế giới bị nhiễm COVID-19, dịch bệnh lây lan nguy hiểm



Nhiều quan chức cao cấp trên thế giới bị nhiễm COVID-19, mới đây nhất có Bộ trưởng Giao thông Indonesia, Budi Karya Sumadi, Thượng nghị sĩ Brazil Nelsinho Trad.



Công an vào cuộc điều tra các tài khoản bình luận thô tục dưới bài giảng trực tuyến



Bên dưới các bài giảng trực tuyến dành cho học sinh xuất hiện khá dày đặc các bình luận thô tục, thậm chí là chửi bậy khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.



Bệnh nhân số 54 nhiễm COVID-19: Đi khắp Phú Quốc và không biết đi những đâu



Trước thông tin bệnh nhân số 54 nhiễm COVID-19 đã du lịch ở Phú Quốc trong suốt nhiều ngày, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp khẩn, xác định những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.





Cảnh báo nhiều fanpage giả mạo Bộ Y tế, bán khẩu trang trục lợi giữa dịch COVID-19



Trên Facebook hiện đang xuất hiện nhiều fanpage giả mạo Bộ Y tế, bán khẩu trang để trục lợi giữa mùa dịch COVID-19 nguy hiểm.





Thêm một quốc gia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19



Cộng hòa Nam Phi - nước có tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2 nhanh nhất châu Phi thời điểm này vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch COVID-19 sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh mới.

Hàng loạt quan chức cấp cao Iran nhiễm COVID-19





Kiều Đỗ (t/h)