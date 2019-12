Tin tức xã hội mới nhất ngày 18/12/2019: Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm

Hội Giáo dục chăm sóc Sức Khỏe cộng đồng Việt Nam khuyến cáo bảo vệ sức khỏe

Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam vừa đưa ra các khuyến nghị – hướng dẫn để người dân tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, phòng tránh tác hại ô nhiễm không khí. Xem thêm tại đây

Thót tim khoảnh khắc 2 ô tô lao vào 'mưu sát' người đi bộ trên vỉa hè



Tin Tin tai nạn giao thông ngày 17/12/2019, 2 chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ nhanh, mất lái lao vào nhau và lao lên vỉa hè như thể đang muốn "mưu sát" người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè. Xem thêm tại đây





Cho rằng con bị bỏ quên, phụ huynh lao vào tát giáo viên giữa cuộc họp rồi lệnh 'giải tán'



Nữ giáo viên một Trung tâm âm nhạc tại TP Đà Nẵng vừa gửi đơn tố cáo phụ huynh vì có hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm của mình. Xem thêm tại đây





Cãi nhau, chồng 9x bóp miệng vợ ép uống gần hết chai thuốc diệt cỏ



Cảm thấy mâu thuẫn không thể hóa giải, người chồng khống chế chân tay và đổ gần hết chai thuốc sâu vào miệng vợ, sau đó uống nốt số còn lại để tự tử. Xem thêm tại đây

Phẫn nộ clip người đàn ông ăn mặc lịch sự, ra tay đánh phụ nữ giữa chợ đông người

Đoạn clip được ghi lại tại chợ Nam Hải (phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, đã ra tay đánh một phụ nữ ngay giữa chợ. Xem thêm tại đây.



Kiều Đỗ (t/h)