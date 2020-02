Tin tức xã hội mới nhất ngày 18/2/2020: Người phụ nữ đòi 250.000 đồng/ngày mới chịu cách ly

Bị yêu cầu cách ly sau khi trở về từ vùng dịch, người phụ nữ đòi hỗ trợ 250.000 đồng/ngày

Chốt kiểm tra dịch bệnh ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc



Ban đầu người phụ nữ trở về từ Vĩnh Phúc chấp nhận cách ly tại nhà, sau đó lại đột ngột thay đổi, đặt điều kiện phải được hỗ trợ 250.000 đồng/ngày nếu không sẽ tiếp tục ra chợ bán rau.

Lái xe kiểu 'tự sát' giữa ngã tư, nam thanh niên bị xe tải lùa vào gầm phanh tóe lửa

Tai nạn giao thông ngày 17/2/2020, nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, cua rộng giữa ngã tư nên đã xảy ra va chạm với xe tải. Hậu quả là cả người và xe bị lùa vào gầm, tử vong tại chỗ.

Sự thật thông tin 'bệnh nhân số 0' lây nhiễm COVID-19 có liên quan đến Viện nghiên cứu virus Vũ Hán



Viện Virus học Vũ Hán mới đây đã lên tiếng về thông tin "bệnh nhân số 0" - bệnh nhân đầu tiên nhiễm chủng mới virus corona (COVID-19) là nhân viên của viện này.





Hồ Bắc lệnh cấm cư dân ra khỏi nhà, phương tiện cá nhân không được đi trên đường



Chính quyền tỉnh Hồ Bắc tăng cường các giới hạn để khống chế dịch virus corona cuối tuần bằng cách lệnh cho toàn bộ cư dân ở nhà và không hẹn ngày cho phép cư dân ra ngoài trở lại.





Hỏa hoạn tại trụ sở UBND xã ở Tây Ninh, một nam kế toán chết cháy



Thi thể nhân viên kế toán được tìm thấy trong căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt tại trụ sở UBND xã Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.



Kiều Đỗ (t/h)