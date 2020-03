Tin tức xã hội mới nhất ngày 18/3/2020: Nhiều quốc gia đặt mua KIT thử COVID-19 của Việt Nam

Nhiều quốc gia đặt mua KIT thử COVID-19 của Việt Nam

Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á cho hay hiện có nhiều quốc gia đặt mua KIT thử COVID-19 của Việt Nam.



Ghi nhận thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 66 ca nhiễm



Tối 17/3, Bộ Y tế thông báo hiện đã có thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 66 ca tại Việt Nam.



Khách trên các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 đã đi nhiều nơi



Mới đây, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn đã xác định được 8 chuyến bay về Hà Nội, Phú Quốc và TP.HCM có người nhiễm COVID-19.



Mẹ bỉm sữa Hà Nội viết đơn xin nghỉ làm vì 'nhiễm virus corona' để được ở nhà trông con



Những ngày vừa qua, công an Hà Nội liên tiếp xử lý các trường hợp tung tin giả liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.





Bệnh nhân số 61 đã tham gia nhiều buổi cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo ở TP.HCM và Ninh Thuận



Bệnh nhân số 61 nhiễm COVID-19 là một chức sắc cộng đồng Hồi giáo (Islam) ở địa phương vì vậy người này đã tham gia nhiều buổi cầu nguyện, tiếp xúc với nhiều người trước khi phát bệnh.

Bộ Y tế cấp phép sản xuất bộ Kit xét nghiệm COVID-19



Kiều Đỗ (t/h)