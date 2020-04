Tin tức xã hội mới nhất ngày 18/4/2020: Phát hiện thi thể cháy đen trong vườn cao su ở Bình Dương

Phát hiện thi thể cháy đen với tư thế lạ trong vườn cao su ở Bình Dương



Bất chấp lệnh phong tỏa, 3.000 người Ấn Độ tụ tập để đi đám tang... một con bò



Lạ lùng cảnh nam thanh niên dùng chân đẩy ô tô giữa đường phố Hà Nội



Bất ngờ nguyên nhân nhóm nữ sinh Bình Phước 'hỗn chiến' kinh hoàng trước cổng trường

Phát hiện lô mỹ phẩm lậu cực lớn của một hoa hậu trong căn nhà không số



Kiều Đỗ (t/h)