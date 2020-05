Tin tức xã hội mới nhất ngày 19/5/2020: Công trình 11 tỷ đồng ở Nghệ An gãy đổ sau trận mưa dông

Ảnh: Tiền Phong

Hệ thống cột đèn trang trí với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng ở TP Vinh (Nghệ An) đã bất ngờ gãy đổ sau trận mưa dông ngắn ngủi chiều qua, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Xem thêm tại đây



Mưa lớn kèm dông lốc ở Nghệ An đã khiến 2 người bị sét đánh tử vong thương tâm. Ngoài ra, nhiều tài sản nhà cửa của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. Xem thêm tại đây

Cận cảnh mưa dông ở Nghệ An chiều tối ngày 17/5.